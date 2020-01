Yaco Eskenazi ha tenido un difícil inicio de año. Pues, mientras todos celebraban la llegada el inicio del 2020, él le daba el último adiós a su papá.

La noticia la dio a conocer la conductora Silvia Cornejo, quien además reveló que no estaba separado de Natalie Vértiz -como se venía rumoreando-, todo lo contrario. Aseguró que se mantenían unidos, pero en perfil bajo porque ambos estaban enfocados en la enfermedad del papá de Yaco.

El día de ayer, la modelo escribió un emotivo post agradeciéndole a su suegro por los momentos vividos y por haber sido un gran abuelito para su pequeño Liam.

Sin embargo, otra publicación dejó mucho que desear y volvió a despertar las alarmas de una posible separación entre ella y el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Rodrigo González, mejor conocido como ‘Peluchín’, compartió una fotografías en las que se le ve a Vertiz riendo y brindando con su familia. Las instantáneas son del día de ayer, en pleno duelo de su esposo.

NATALIE RESPONDE CON TODO

Horas después de la difusión de las fotos, Natalie Vértiz salió a aclarar la situación y señaló que se trató de una reunión familiar por el reencuentro con su abuelo de 84 años, quien no vive en Lima y ve muy poco.

Natalie sale a desmentir rumores.

“Hola, chicos. Les presentó ami abuelo. Aquí estoy con mis hermanas y mi primo. A mi abuelo solo lo veo una vez al año, ya que no vive en Lima y tanto en esta foto, como en las que se subió en las historias de mi hermana, estamos felices por el reencuentro de nuestra familia”, señala.

Asimismo, Vértiz manifestó que no era una celebración y que no estaba bebiendo alcohol.

“Cabe resaltar que en la foto tengo un vaso de gaseosa en la mano y nada de licor. Fue un simple cena familiar con mi abuelo de 84 años. Me veo en la obligación de aclarar esto ante tanta especulación y principalmente por respeto a mi esposo y a nuestra familia. No volveré a tocar el tema porque no es mi estilo, pero ante todo esta es la verdad y es la mía. Gracias”, concluye en su más reciente historia de Instagram.