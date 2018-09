Natalie Vértiz cumplió 27 años y Yako Eskenazi junto a su hijo le dieron esta sorpresa | VIDEO

Natalie Vértiz está de cumpleaños. La modelo cumple 27 años este sábado, pero tuvo que trabajar conduciendo el bloque de ‘América Espectáculos’, donde recibió una sorpresa en vivo por su onomástico.

Y es que hasta el set del espacio, llegaron Yako Eskenazi, su esposo, y su pequeño hijo Liam, llevándole una hermosa torta cubierta de merengue en color rosado, que tenía impresa una foto de los tres en la parte superior.

"Feliz cumpleaños mi amor... ¡Te amamos!", le dijo tiernamente Yako Eskenazi a Natalie Vértiz y seguidamente le dio un beso. Inmediatamente prendieron la vela del pastel para cantar el tradicional 'Happy Birthday'.

Bastante emocionada, Natalie Vértiz confesó que no esperaba la sorpresa que le preparó su familia, en complicidad con sus compañeros de trabajo. “Ahora si no me arrepiento de venir a trabajar un sábado y menos en mi cumpleaños”, comentó.

Asimismo, Natalie Vértiz quiso compartir con sus seguidores en Instagram el emotivo momento que vivió esta mañana, por lo que publicó un video a través de sus Stories. “¡Miren quienes están aquí!”, se el escucha decir en el clip.

Muy temprano, Natalie Vértiz publicó una imagen en su Instagram para festejar sus 27 años, en la que ella aparece luciendo su espectacular figura, que obtuvo cerca de 64,000 'Me gusta' y centenares de comentarios de sus seguidores felicitándola en este día especial.

“🎂 it’s a celebration! Hoy cumplo 27 añitos 💎⚡️🙌🏽 que la vida me siga sorprendiendo y que nunca me falte el cariño de todos ustedes! Hoy celebro la vida❤️❤️❤️❤️❤️ #itsmybirthday #itsmypartyandillcryifiwantto #blessed #hoymeengrio #birthdaylove”, se lee en la descripción..

Además, Natalie Vértiz se mostró emocionada por los saludos de cumpleaños viene recibiendo; pero sin duda, fue el de Jefferson Farfán uno de los que no pasó desapercibido, al punto que la ex Miss Perú compartió la publicación en Instagram.



Jefferson Farfán le envió un saludo a Natalie Vértiz por su cumpleaños. (Foto: @msperu) Jefferson Farfán le envió un saludo a Natalie Vértiz por su cumpleaños. (Foto: @msperu) Jefferson Farfán le envió un saludo a Natalie Vértiz por su cumpleaños. (Foto: @msperu)

