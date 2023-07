Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, acaban de cumplir ocho años de matrimonio. Para conmemorar esta importante fecha, la modelo recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su esposo en su octavo aniversario de casados.

En la publicación, compartida en su perfil oficial de Instagram, Natalie expresó el amor que siente por Yaco Eskenazi y recordó con cariño su boda, la cual fue transmitida en televisión nacional.

“De los momentos más pinch me moments (increíbles) de mi vida. Hoy cumplo 8 años de casada con el amor de mi vida! Happy anniversary mi amor. Hace 8 años intercambiamos corazones, nos dimos el sí en televisión nacional y todos ustedes fueron testigos de esta unión”, puso en la descripción.

“Que la vida nos de mil años más juntos mi @yacoturco! ‘You keep me safe, I’ll keep you wild (Me mantienes a salvo, yo te mantendré salvaje)’ Mi ride or die (mi compañero a muerte) #FelizAniversario #HappyAnniversary Btw, díganme si Liam no es lo más tierno de este video!!!”, agregó.

Tras la publicación, la modelo recibió miles de comentarios positivos. Tanto seguidores como personajes de la farándula peruana felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor.