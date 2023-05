Natalia Salas y Christian Thorsen protagonizaron un emotivo reencuentro poco después que el actor hiciera público su diagnóstico de cáncer de próstata, una enfermedad crónica que lo ha llevado a recurrió a la medicina alternativa.

Los actores aprovecharon su encuentro para revivir una de las escenas que grabaron para ‘Al fondo hay sitio’, serie donde interpretaron durante varias temporadas a Raúl del Prado ‘El Platanazo’ y Andrea Aguirre.

“Vengo a desbloquear un recuerdo…🥰. Te quiero mucho @thorsen.christian ✨… #conTodoMenosMiedo”, escribió la actriz al compartir imágenes junto a Thorsen.

Asimismo, le dedicó un emotivo mensaje al actor a través de sus historias de Instagram. “El tiempo pasa, los amigos quedan y el cariño también”, escribió Natalia Salas.

Christian Thorsen padece cáncer:

Christian Thorsen ha preocupado a todos sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer de próstata desde el pasado mes de junio del 2022, y su enfermedad hizo metástasis en los pulmones, ganglios y múltiples metástasis óseas.

“Yo no sabía qué hacer, porque había un dolor en la cadera más o menos intenso. (…) empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó el artista en un video de YouTube.