Natalia Salas dejó el hospital luego de ser operada el pasado 10 de septiembre, tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras llegar a su hogar para seguir el proceso de recuperación, la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de su actual estado de salud.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, la actriz que formó parte de “Al fondo hay sitio” publicó una serie de videos donde contaba cómo se siente tras la extirpación y reconstrucción de su seno izquierdo.

“Ya estoy en mi casa, en mi hogar bien vendadita. No me puedo reír que me duele, como me han puesto el expansor que ya les conté si toso, estornudo o me río fuerte me duele. Felizmente estoy con mis pastillitas para controlar el dolor. Todo está marchando muy bien”, contó Salas.

“El mastólogo me ha dicho que soy una campeona y el jueves tengo cita con él, el sábado con el cirujano plástico para que me quiten el dren y ya. Todo marcha viento en popa y mi madre está trayendo una torta”, agregó.

La actriz Natalia Salas sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama. A través de un video contó detalles de su situación y anunció que se someterá a una mastectomía el próximo sábado 10 de septiembre.

Según reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram, tuvo que esperar más de un mes para recibir el resultado de sus exámenes. El resultado de la biopsia reveló que padece de cáncer de mama.

“En mi proceso de destete tuve un pequeño sangrado, y a inicios de julio decidí ir al ginecólogo. Me mandaron a hacerme una ecografía, luego me pidieron hacerme una resonancia, y finalmente una biopsia. Mi diagnóstico es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico”, contó en un video en Instagram.

