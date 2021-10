El programa “América Hoy” ha tenido diferentes conductores a lo largo de los años, una de las primeras duplas estuvo conformada por Natalia Salas y Renzo Schuller, quienes luego dieron paso al ingreso de Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Ahora, la actriz Natalia Salas fue invitada al set del programa de América Televisión y se mostró emocionada cuando Janet Barboza le consultó si le gustaría volver a conducir “América Hoy”.

“Janetcita, pero que pregunta. Es como que me digas: ‘¿te gustaría un pedacito de una torta de chocolate? Obvio (que sí)”, respondió Natalia Salas, quien dijo que no tendría problemas en sumarse inmediatamente al equipo.

Asimismo, Janet Barboza le preguntó a Ethel Pozo si elegiría a Natalia Salas en lugar de Melissa Paredes, quien actualmente se encuentra con licencia tras haberse contagiado de coronavirus (COVID-19).

“No, no seas tóxica. Me retiro... Yo no elijo nada”, dijo Ethel Pozo, quien no esperaba la respuesta de Natalia Salas. “No te retires porque te serruchamos”, dijo la actriz que formó parte de la serie “Al fondo hay sitio”.

Como se recuerda, hace un par de meses Natalia Salas anunció su compromiso con el ingeniero agrónomo Sergio Coloma, con quien mantiene una relación desde mediados de 2017. La romántica propuesta tuvo lugar durante un viaje que ambos realizaron por Los Ángeles, California (Estados Unidos), junto a su bebé y algunos familiares más.

