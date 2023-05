La maternidad es un reto constante para muchas mujeres. Aprender a gestionar los tiempos, las emociones y construir la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones, requiere de constancia y grandes dosis de paciencia. Eso lo sabe muy bien Natalia Salas , reconocida actriz peruana protagonista del primer episodio del año de Compartiendo Sabiduría.

Recordada por su papel de Andrea en la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio, la actriz lamenta que en los últimos años la maternidad se haya envuelto en un espejo de “apariencias”, sobre todo ahora con el boom de las redes sociales. “El estilo de vida que se comparte por estas plataformas nos ha enfrentado a muchas comparaciones. Hay mamás que se preguntan si es así cómo deberían ser”, explica.

Frente a esta realidad, Natalia, quien el año pasado fue diagnosticada de cáncer de mama, recomienda a las mamás de hoy “ser más reales” y aprender a mostrar sus vulnerabilidades cuando lo requieran, sin temores ni complejos. “Como madres debemos valorar las emociones de nuestros hijos, pero también aprender a valorar las nuestras”.

Natalia cuenta que cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama, decidió hacer partícipe a su hijo Leandro de todo el proceso alrededor de la enfermedad. “No lo hice desde un lado lúgubre o dramático, sino explicándole sencillamente que iba a pasar por una operación. Porque esa es la forma de ‘maternar’ que escogí: hacerlo desde el respeto, el amor y sobre todo la verdad”, sostiene la también presentadora de 35 años.

Bajo esta forma de “maternar”, Natalia ha aprendido también la importancia de pedir ayuda cuando es necesario. “Crecimos viendo a nuestros padres no hablar sobre el tema y creemos que porque no se habla de ello, no existe”, recalca.

En este nuevo episodio, que tiene como moderadora a la escritora y especialista en bienestar integral, Lorena Salmón, Natalia nos habla de aquellas vicisitudes a las que nos enfrenta la maternidad y todo lo que la sociedad actual espera de las madres. Además, brinda algunos consejos, desde su propia experiencia, de cómo deberíamos acoger nuestra vulnerabilidad y recurrir a ayuda profesional cuando sea necesario.

“Mi perspectiva de la maternidad o de la vida en general es tan particular que no recurro a mis amigas u otras madres por consejos, sino a una ayuda profesional. Debemos aprender a aceptar la ayuda necesaria. Está bien no poder con todo, es humano no poder con todo y necesitar de alguien”, finaliza.





