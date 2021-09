Nadeska Widausky volvió a protagonizar un escándalo. Una mujer la denunció en la comisaría de Miraflores por propinarle una golpiza al interior del baño de un restobar.

La presunta víctima, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó en “Magaly TV: La Firme” que, la noche del sábado 14 de setiembre, la bailarina la atacó con la punta de su taco y le causó una herida de más de 20 centímetros en la pierna.

“Yo nunca la toqué, lo único que le dije fue: ‘no te me acerques, no me toques’, al no poder tocarme, atinó a tirarme una patada y con su taco aguja intentó lastimarme”, relató la mujer, que ahora dice temer represalias en su contra.

Nadeska Widausky vuelve a protagonizar un escándalo de agresión. (Foto: captura ATV)

Por su parte, Nadeska Widausky contó que fue amiga de la mujer que la acusa de agresión, pero aclaró que ambas no tienen comunicación hace varios años. Asimismo, aseguró que ella fue inicialmente atacada y que solo se defendió.

“Cuando ella entró al baño, me empujó y me quiso jalar la cadena, yo paro enjoyada, y yo reaccioné. Al momento de tirarle el patadón, obviamente mi taco era delgado, y le hice un rasguño en la pierna”, declaró.

