El programa “Mujeres al mando” sigue desde el inicio todas las incidencias en torno a la situación de John Kelvin y Dalia Durán. Ahora, invitaron al abogado del cantante, José Carlos Mejía, para que cuente detalles del caso.

Tras escuchar las declaraciones del abogado de John Kelvin, Giovanna Valcárcel -quien se había mantenido en silencio- decidió intervenir en la situación y le increpó al abogado por señalar que las lesiones de Dalia Durán eran leves.

“Disculpen, me voy a meter un ratito. Yo me he quedado callada, y con mucho respeto como lo voy a seguir haciendo. Yo le digo, usted como ser humano, no como abogado, ve una mujer que está totalmente golpeada del rostro, las piernas, los glúteos, está testificado... Y hay agresión sexual, usted como puede decir: ‘no, eso es algo menor’”, señaló Valcárcel.

“Lo digo como ser humano, no como un abogado que defenderá lo indefendible. Usted como ser humano no le da dolor ver a una mujer que podría ser su hija, su esposa, su madre”, añadió Giovanna Valcárcel.

Ante esta situación, el abogado José Carlos Mejía precisó que está en contra de cualquier acto de violencia; sin embargo, precisó que sus palabras solo explican el resultado del examen del médico legista.

“Yo desde el primer día que estoy declarando a los medios de comunicación he expresado mi posición personal y se lo he hecho saber a mi patrocinado. Yo rechazo todo tipo de violencia, contra la mujer, contra el hombre, contra menores de edad, pero esto está en materia de investigación. Sobre las lesiones, no es lo que diga yo o el código penal, es lo que ha certificado el médico legista”, respondió el abogado de John Kelvin.

