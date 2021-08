El fin de semana pasado, Jonathan Maicelo estuvo en el ojo de la tormenta por agredir a una mujer que lo grabó e imitó una de sus frases habituales. El hecho ocurrió en una presentación del boxeador.

Ahora la agredida, Pilar Espinoza dio su versión de los hechos en “Magaly TV: La Firme” y señaló que no denunciaría al personaje público.

“Yo bajé el toldo y dije eso de ‘batedía’, para qué dije eso, sentí un puñete, solté el celular y me agarré la nariz, me dolía la vista”, comentó sobre cómo vivió el tenso momento.

Asimismo, la mujer de 36 años afirmó que no sigue a Maicelo, por lo que no pensó que iba a reaccionar de esa manera. “Ignoro sobre su personaje, de su temperamento o de sus problemas”, añadió.

Pilar Espinoza afirmó que no quiso ser ofensiva, por lo que ofreció disculpas por el hecho y espera lo mismo del boxeador . “Discúlpame, pero la reacción que has tenido hacia mí no es la correcta... No quiero escándalos, solo quiero que me pidas disculpas”, concluyó ante las cámaras.

