Morán saca cara por Susan tras críticas de Gisela: "Eres un orgullo, ganadora de dos gaviotas en Viña"

Para el productor y jurado de 'Yo soy', Ricardo Morán, la cantante Susan Ochoa , ganadora de dos gaviotas de Plata en Viña del Mar 2019, representa una de las mejores voces de nuestro país así como también un orgullo nacional destacable.

Recordemos que hace poco, en palabras de la intérprete lambayecana, la animadora Gisela Valcárcel habría minimizado su triunfo en la competencia internacional; lo que provocó finalmente su renuncia al reality 'El artista del año'.

"Susan es un orgullo y placer tenerte en este escenario de donde tu eres reina, siendo la voz que nos representa en el extranjero, ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar, que es un premio enorme que trajiste" , señaló Morán en 'Yo soy', programa al que asistió anoche la cantante para interpretar sus conocidos temas.

Pero eso no fue todo. Morán Vargas agregó que la hija ilustre de Pátapo es un "orgullo, representante de nuestro país, y en mi opinión, una de las mejores voces que he escuchado en mi vida".

OCHOA: "NO ME VENGAS A MINIMIZAR"



La producción de América Televisión envió una carta notarial a Susan Ochoa en donde indican que debe abonar la suma de S/33 mil por haberse retirado del programa tras romper el contrato. La cantante ha preferido guardar silencio en torno a esta medida; sin embargo, arremetió ayer contra la conductora de 'El artista del año'.

“Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó”, precisó Ochoa indignada.

¿QUÉ DIJO GISELA?



En medio de la emisión en vivo de su reality, Gisela Valcárcel le dijo a Susan Ochoa que "si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen".

Agregó que "no importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)".



