En una reciente entrevista, Monique Pardo habló sobre su último tema “Trusa”, una parodia de la canción de Karol G y Nicky Minaj, que viene causando sensación entre sus fanáticos peruanos.

La exvedette también comentó sobre la música que hace Susy Díaz y señaló que para ella las canciones de la rubia no son “arte” y las calificó de “groseras”.

“Bueno, esas cosas no son canciones. Hay cosas que son bien groseras. Yo no las considero arte. Yo creo que arte es cuando te llegan al corazón las cosas. Yo pertenezco a la Asociación de Escritores y Poetas por algo, ¿no?”, aseveró Monique Pardo al programa ‘En Escena’ en RPP Noticias.

Por otro lado, Monique contó que decidió inscribir su conocido tema música “El caramelo” en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc). “Ya tiene prácticamente 30 años. La canción es mía y el coautor es el doctor Rodolfo González”, expresó.

“Recién me he inscrito en Apdayc. Yo no sabía. Un día me encuentro con una niña y me dijo que su abuelo cantaba ‘Alianza Lima de La Victoria’ y yo recibo mis regalías. Y dije ‘Dios mío ¡Acá está la herencia para mis nietos!' Me dio una alegría”, añadió.