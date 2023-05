Desesperada. Así se encuentra Monique Pardo tras haber denunciado que unos extorsionadores le han pedido un millón de dólares para no atentar contra ella. En entrevista con Perú21 dijo que hay mujeres que le tienen envidia y serían las que están detrás de esta amenaza.

“En las llamadas, los delincuentes dicen que hay mujeres que me odian y que me han mandado a matar. En la primera oportunidad dijeron que eran dos, pero la última vez gritaron el nombre de una persona bastante desagradable para mí (Susy Díaz). No la cuento entre mis amistades, pero en el video dicen que una mujer me ha mandado a matar y que le pagó mil dólares”, sostuvo.

La intérprete de ‘No me quites mi caramelo’, sostuvo: “Una vieja gorda y boquerienta me tiene mucha envidia”. Sin embargo, evitó revelar nombres.

“Yo no puedo decir de qué país son porque no lo sé. En la primera oportunidad llamaron con el código de Colombia, según la Policía. En el segundo caso, no sé. La abogada se encarga de eso, pero me parecen absurdas las exigencias. En la primera me dicen que deposite para que no me maten porque dos mujeres me han mandado a matar y que mande a una fundación un millón de dólares. Qué desubicados, soy una persona necesitada. Le pido al Ministerio de Cultura que cumpla conmigo y me dé una pensión de gracia porque tengo una trayectoria de 50 años. Comencé a los 16. No me he vendido ni a narcos ni a dictadores”, enfatizó.

Agregó que no entendía por qué está en la mira del hampa: “O alguien se quiere promocionar y han inventado esto porque a mí me sorprendieron en un programa, qué vergüenza. Me empezaron a relacionar con una persona a la que el delincuente acusa. En ningún momento se abre mi boca para decir el nombre”, refirió.

Además, Monique señaló que cuenta con el apoyo de la Policía. “Todo está en la Fiscalía. Estoy en contacto con la Policía las 24 horas. Vivo al frente de una comisaría. Tenemos un código para avisar y que vengan y están cumpliendo”, añadió.

Su familia está a salvo

En otro momento, la exvedette contó que su familia no se encuentra en Lima y que se siente tranquila porque no pueden amenazar a sus parientes.

“MI familia se fue del país porque los comunistas malograron sus negocios. Ellos se fueron en Navidad y lloré mucho, estaba muy triste desde aquella época, pero ahora veo por qué Dios los sacó del país. Solo yo me encuentro en Lima”, refirió.





