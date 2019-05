Monique Pardo le rinde tributo a Pedro Suárez-Vértiz al grabar uno de sus temas

Monique Pardo aseguró que tiene una gran admiración por el cantante Pedro Suárez-Vértiz , así que decidió grabar uno de sus temas, 'Los globos del cielo', pare rendirle un homenaje.

La exvedette también señaló que prepara un libro y que contará una anécdota que tuvo con el músico peruano.

"Recuerdo un detalle que me marcó para siempre. Cuando acudí a un reconocido estudio musical para grabar un villancico, con mis nietas, por Navidad, la dueña me dijo que Pedro había alquilado toda la semana. Me acerqué y le pedí por favor que me lo cediera unos minutos. Él me dijo: 'Monique, no hay ningún problema' y me felicitó. En ese momento me expresó muchas cosas bellas que las voy a poner en mi libro", dijo.

Monique también mencionó que seguirá grabando más temas de rockeros. " Ahora viene el grupo Frágil y Libido no se escapa. Quiero llevar mi música por todo el mundo donde haya un corazón rojo y blanco, es mi sueño antes de partir a la eternidad", manifestó.



