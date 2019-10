Para la exvedette Monique Pardo, el cumbiambero Christian Domínguez debe recapacitar en torno a su vida sentimental y sus sucesivas acusaciones de infidelidades. Aseguró que debido a su ritmo de vida, con los años puede acabar en medio de la soledad.

“Me da mucha pena que un hombre bueno como él, algún día no vaya a tener una mujer buena que lo cuide y que lo trate con amor cuando esté enfermo porque lo carnal no vale nada”, precisó Pardo en América Espectáculos.

También se pronunció respecto al ampay del cantante y bailarín con la modelo chiclayana Pamela Franco. “Esa muñeca inflable... la verdad, desde el primer día la vi, y él (Christian) me preguntó si la conozco, yo le dije: ‘sí, la conozco del cirujano’”, señaló la exvedette.

Pidió al exprotagonista de ‘Mi Amor, el Wachimán’ “tranquilizarse” por su bienestar emocional y el de su familia. “Christian, por favor... tranquilízate. Lo más importante es que nos amen, no es un cuarto de hora (de encuentros ocasionales)”, manifestó.

“'CHABELITA', YO NO LO PERDONARÍA”

Pardo señaló, de otro lado, que si ella estuviese en la situación de la bailarina Isabel Acevedo, expareja sentimental de Christian Domínguez, no perdonaría al cumbiambero.

“La ‘Chabelita’ me da la impresión que es una persona muy educada, una gran bailarina y una persona muy digna. Creo que ya no vuelve aunque uno nunca sabe en cuestión de amor. A veces ay que perdonar aunque yo no perdonaría, yo le pondría unos alcornoques inmensos”, indicó.