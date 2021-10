El ampay de Melissa Paredes con su bailarín y las explicaciones sobre el hecho que dio en “América Hoy”, donde reafirmó que desde hace algunas semanas está separada de su aún esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, han generados opiniones divididas.

Una de las últimas en pronunciarse y respaldar a la modelo ha sido la actriz Mónica Sánchez quien a través de sus Stories de Instagram, compartió unos videos en los que dejó en clara su posición sobre el tema y cuestionó la lluvia de críticas que recibió, a pesar que asumió que cometió un error.

“En el Perú cada día miles de hombres son infieles, abandonan a sus hijos, cometen actos de abuso, de criminalidad, de infidelidad, todo el tiempo. Y bueno, ya casi estamos acostumbrados a lidiar con ello”, indicó inicialmente.

“Siempre he pensado que las personas son dueñas de sus actos, que no somos quién para juzgar, no soy partidaria de eso y mucho menos de que se lucre con la vida privada de otras personas”, agregó Mónica Sánchez.

“Sin embargo hoy he visto que una mujer joven comete un error, o lo que fuera, sale en pantalla, se hace cargo, da una explicación, pide disculpas, da la cara, cosa que el 99,9% de hombres en nuestro país no solo no lo hacen, ni siquiera lo esperamos ni se los exigimos, y viene una andanada de críticas lapidarias impresionantes que me hacer recordar a tiempos pasados”, manifestó.

Finalmente, Sánchez indicó: “Desde aquí quiero expresar mi solidaridad con Melissa Paredes. No la conozco, no te conozco, no sé cómo es tu vida, pero sí respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus acciones y dan la cara cuando cometen un error. País machista, pues, así estamos, ojalá algún día cambiemos”.

