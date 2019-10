Le devolvió el golpe. Mónica Hoyos arremetió contra Rodrigo González luego de que el conductor de TV se refiriera a ella durante una entrevista en el programa ‘Sálvame’ de España, espacio en donde aseguró que la actriz es “más española que Isabel Pantoja”.

"Imagínate que viene a hablar de mí y cuatro personas más buscando 10 minutos de gloria en un programa de edición diaria, es un poco triste, ¿no?”, declaró indignada la artista, quien desde hace años radica en el extranjero junto a su familia.

“(Tengo) más trayectoria que él. Vino a ‘maletear’ porque está en nada, rajó del canal y sus gerentes que le dieron de comer por 10 años. Qué pena que este ‘payasín’ tenga que hablar así de las mujeres para figurar y buscar chamba”, refirió a Trome.

Mónica Hoyos aseguró que el conductor de TV no fue invitado sino que llegó a la TV española “con su pasaje y por un sencillo”.

El popular ‘Peluchín’ no solo se refirió a la actriz sino que también habló sobre ‘Chabelita’, la hija peruana de Isabel Pantoja, a quien minimizó por no tener el talento de su madre y por tener una actitud que no le permite tener el cariño de sus compatriotas.