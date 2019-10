Luego de la presentación de Rodrigo González en el programa español ‘Sálvame’, en donde se refirió de manera nada amigable sobre la peruana Mónica Hoyos, las diferencias entre ambos se reavivaron.

A través de Twitter, ‘Peluchín’ arremetió nuevamente contra Hoyos quien —en el último enfrentamiento— aseguró que el exconductor de espectáculos se colgaba de ella.

“Ahí estás colgándote de mí... Mejor anda arreglar todos los juicios que tienes en Perú y deja de hablar mal de la gente de tu canal, claro que ya no tienes programa y buscas como sea, tus cinco minutos de fama, gran miserable el tal ‘Peluchín’”, escribió Hoyos.

Esto no fue bien recibido por Rodrigo González, quien respondió con un contundente mensaje en el que increpa a la actriz que reside en el país europeo.

“En Perú no triunfaste en nada, ¿he mentido? No tengo programa ya que renuncié, lo hice con más de una década de éxito ininterrumpido. A ti te sacaron del aire por baja audiencia ¿Recuerdas? Y aquí, además de hablar mal de tu ex y de otra peruana por despecho, ¿por qué se te conoce?”, contestó González.

Sin embargo, la respuesta no quedó allí, pues ‘Peluchín’ continuó con las respuestas en contra de la también actriz.

“Quizás como ella nunca ha sido más que una actriz intrascendente no entiende el rol de cada rubro. Vine de vacaciones y acepté la invitación porque me dio la gana y de manera gratuita, soy uno de los presentadores más queridos y conocidos de mí país imagínate si necesito de ella”, dijo.

Quizás como ella nunca ha sido más que una actriz intrascendente no entiende el rol de cada rubro. Vine de vacaciones y acepté la invitación por que me dió la gana y de manera gratuita, soy uno de los presentadores más queridos y conocidos de mí país imagínate si necesito de ella — Rodrigo González (@rodgonzalezl) October 11, 2019

Como se recuerda, el exconductor viajó hace unos días a España para participar del espacio de espectáculos en donde no solo se refirió a Hoyos sino que también habló sobre ‘Chabelita’, la hija peruana de Isabel Pantoja, a quien minimizó por no tener el talento de su madre y por tener una actitud que no le permite tener el cariño de sus compatriotas.