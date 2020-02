Aunque asegura que no tiene nada personal con Melissa Klug, Mónica Cabrejos enfiló su artillería y sostuvo que habría unos videos que perjudicarían a la empresaria si se presentan durante el juicio que mantiene con Jefferson Farfán.

“No es un tema personal, yo soy una activista, feminista desde hace mucho tiempo y me he apasionado a defender lo que yo considero. Cada uno decide cómo prefiere vivir, si quiere trabajar, si le gusta o no le gusta que la mantengan, etc. Pero aquí yo no tengo nada personal contra Melissa Klug, pero considero que ser madre es un negocio”, sostuvo la periodista.

Asimismo, Mónica Cabrejos sostuvo que, según sus fuentes, la chalaca habría aceptado renunciar a sus derechos como conviviente de 11 años con Jefferson Farfán debido a que el futbolista tendría pruebas contundentes que podrían poner en peligro la tenencia de sus hijos.

“Fuentes cercanas aseguran que Melissa Klug aceptó el acuerdo y renunció a sus derechos como conviviente porque la defensa de Farfán había conseguido una prueba irrefutable que ponía incluso en peligro la propia tenencia de sus hijos... Dicen que videito manda. Nunca fue la intensión de Jefferson Farfán de quitarle la custodia de sus hijos, pero como están en una gran batalla desde hace 10 años”, dijo en Válgame.

Mónica Cabrejos habla de supuestos videos terribles de Melissa Klug

“No fue un video, sino varios videos... fue una compilación de muchas cosas de que si se llegaba a una batalla legal o judicial, podrían haber puesto en peligro la tenencia de los hijos a pesar que Farfán no vive en Perú", agregó Cabrejos.

Como se sabe, la expareja del futbolista habría renunciado a sus derechos de conviviente y aceptado los 43 mil soles mensuales que recibe para sus dos hijos en común.