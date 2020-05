Un susto se llevó esta tarde la periodista Mónica Cabrejos mientras mostraba su look al interior de su espacio de trabajo. Ella habría registrado una supuesta actividad paranormal en la cabina de Radio Capital. El video se viralizó con rapidez.

Mónica Cabrejos hablaba frente a su celular cuando algo extraño pasó y quedó registrado en video. La periodista se encontraba mostrando la ropa que estaba usando en el trabajo, cuando de pronto, la imagen se fue a negro por unos segundos y esto llamó su atención.

“¿Qué fue eso?, ¿Qué fue?, ¿Por qué se fue la luz?, ¿Vieron?”, dijo Mónica Cabrejos mientras trataba de buscar una explicación sobre lo sucedido.

El video fue compartido por Mónica Cabrejos, quien escribió: “Esto me acaba de suceder. Mi telf tenía batería, estaba sola, el telf estaba fijo, no se cayó el telf, no hubo bajón de luz en el estudio. Simplemente algo tapó la imagen del video. Qué sucedió?”.

