En las últimas semanas, Janet Barboza y Mónica Cabrejos protagonizaron discusiones muy acaloradas durante el programa ‘Válgame’ por tener diferentes criterios al momento de presentar sus temas.

Una de las últimas peleas fue cuando la periodista cuestionó la intención de algunas figuras de la farándula de tentar un curul en el Congreso de la República. Ante esto, la ‘Rulitos’ se mostró contrariada y señaló que su compañera en conducción estaba desmereciendo a los artistas que desean contribuir con el país.

“Creo yo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de postular a cualquier cargo público. ¿Por qué tenemos que marginar? ¿Por qué tenemos que decir que vaya el que estudió? ¿El señor Toledo no tiene una maestría en Harvard? ¿Ahora cómo está? Lo que hay que tener es ganas de ayudar. ¿Por qué los desmereces, Mónica? Tú también eres de la farándula”, aseveró Janet.

Janet Barboza arremete contra Mónica Cabrejos

La discusión se volvió más tensa y Cabrejos terminó pidiendo silencio a Barboza. “Este no es un monólogo, tú hablas y yo hablo. ¿Cuál es la gracias que solo hables tú? Respeta mi opinión (...) Perdóneme, señora súper educada. Porque has estudiado en no sé dónde, crees que tienes buenas ideas. Yo soy empresaria y una mujer emprendedora, que si bien es cierto no he ido a la universidad, me he preparado de formas alternativas, ¿Por qué desmereces?”, señaló Barboza.

“A mí me han contratado para dar mi opinión. Si quieres la respetas, si no quieres haces lo que haces siempre. ¡Cállenla, cállenla, por favor! No la soporto (...) Como no tienes muchas ideas para defender tus ideas, interpretas lo que digo. A mí me han contratado para una sola cosa: para opinar. ¿La calla usted (productora) o la calló yo?”, refirió Cabrejos.

Janet Barboza se molestó con imitación de Mónica Cabrejos. (Imagen: Latina)

Las discusiones eran constante y se hablaba que ambas se tenía odios, pero Mónica Cabrejos salió al frente para aclarar que no tiene nada en contra de su compañera y que la admira.

“Como en todas las producciones, hay momentos en el que discrepas con alguien... a veces debatimos temas (en el programa) y ahí nos gana la pasión porque una quiere imponer su idea frente a la otra", refirió la periodista al diario Trome.

"Pero no tengo nada personal con Janet, la respeto y ahora que la estoy conociendo más le tengo un grado de admiración. Es una mujer trabajadora, no somos amigas, pero trato de llevar una relación cordial”, agregó Cabrejos.

También Mónica Cabrejos sostuvo que “no odia a Janet, ya que no le hizo nada”.