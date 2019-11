Como se ha vuelto costumbre todos los lunes los participantes de ‘El valor de la verdad’ acuden al set de ‘Válgame’ para dar más detalles de su participación en el programa sabatino.

Sin embargo, la próxima semana parece que la historia cambiará, pues Jonathan Maicelo revelará detalles de su vida en el sillón rojo y Mónica Cabrejos ya advirtió que no recibirá al boxeador en el programa que conduce.

“Mientras yo esté sentada en este programa, Jonathan Maicelo no va a venir. A mí no me interesa que el señor sea boxeador, que haya sido así o asá. A mí me respetan. Él no va a pisar este set mientras yo esté aquí”, comentó.

Esta situación se ha generado a consecuencia de los calificativos que usó el pugilista durante un enlace en vivo con ‘Válgame’ en la que llamó “lacrosos” y “desleales” a los panelistas del espacio de farándula por intentar enfrentarlo a David ‘Pantera’ Zegarra.

Mónica Cabrejos reiteró su posición y aseguró que se sintió insultada y que si la productora del programa accedía a invitar a Maicelo ella abandonaría el set.

“Si la señora productora de este programa dice que Maicelo viene el lunes, significa que ella comparte la misma opinión y los mismos insultos que él. A mí no me parece gracioso lo que ha dicho sobre mí. Yo sí siento que a mí me insultó. Esto lo digo en serio: Si Maicelo viene, yo me voy”, finalizó.