Mónica Cabrejos sobre Karla Tarazona: "Es una mujer machista"

No se calló nada. La conductora radial y ex bailarina, Mónica Cabrejos opinó sobre la presentadora Karla Tarazona y no dudó en decir que vive pendiente de lo que pasa con sus ex parejas.

Cabrejos se animó a decir que "Tarazona no deja ser feliz a sus ex parejas cuando han encontrado el amor y lo exponen al mundo".

En entrevista con el diario Trome, la conductora radial sostiene que Karla Tarazona "siempre anda pendiente de lo que pasa con sus exparejas (Christian y Leonard). Tengo la sensación de que no suelta y vemos de qué pie cojea... ".

Cabrejos agrega que, como Tarazona, "hay muchas mujeres así, que no sueltan al ex. Incluso, tienen otros maridos, otros hijos, pero están pendientes de lo que hace su antigua pareja. Eso no es saludable para la relación".

Pero ahí no quedaron sus comentarios, Cabrejos sostiene que Karla Tarazona es "una mujer machista".

"Esa es mi opinión. Se ampara en su maternidad para desmerecer mi opinión. Ella ha sido formada con la premisa: ‘Si no está conmigo, que no sea feliz con nadie’. Así educaban antiguamente", comentó al diario Trome.