Mónica Cabrejos tras su ingreso a 'Al Sexto Día': "Me he sentido atacada y menospreciada"

Luego de asumir la conducción del programa 'Al Sexto Día', Mónica Cabrejos ha sido el blanco de las críticas por parte de usuarios de redes sociales que se mostraron descontentos con la salida de Olenka Zimmermann.

Pese a que se ha mostrado fuerte ante los malos comentario, Cabrejos señaló en una entrevista a Trome que se sintió "atacada y menospreciada" en esa ola de insultos que recibió tras el inicio de esta nueva etapa.

"Sí me he sentido atacada y menospreciada, pero todos se dan cuenta de quién es quién. Soy una mujer fuerte, de trabajo, he estado tantos años fuera de la televisión y sigo vigente. Esta semana he sufrido discriminación y racismo de la peor manera", aseveró.

La también locutora evitó responsabilizar directamente a Zimmermann de los ataques, pero ironizó con los comentarios negativos realizados por la ex modelo y le recomendó ir a ver su show de Stand Up.

"Que vaya a ‘La Estación’ (a ver su show) para que se ría un poco y entienda que destruir a otra mujer no la hace más valiosa", dijo.

Ya anteriormente, Cabrejos se había referido al cambio suscitado en este espacio televisivo de Panamericana y que, en su momento, Zimmermann cuestionó duramente a través de su cuenta de Instagram.

“Que haya estado una conductora por 9 años, no significa que no pueda venir otra, hacerlo diferente y lo haga mejor o peor que la otra”, sentenció.