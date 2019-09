No se queda callada. Mónica Cabrejos una vez más habló sobre las críticas que ha recibido tras su ingreso a la conducción del programa ‘Al Sexto Día’, en reemplazo de Olenka Zimmermann.

Si bien Cabrejos ya había cuestionado con anterioridad la posición de sus detractores asegurando que se sintió “atacada y menospreciada”. Esta vez comentó que muchos de los malos comentarios serían por un tema racial.

“Ciertamente hay mucho racismo. No perdonan que una afrodescendiente esté en la TV”, comentó la conductora de televisión en el diario Ojo.

De otro lado, la exvedette lamentó que se haya generado un enfrentamiento con la saliente conductora de este espacio televisivo y aseguró que ella no le ha quitado el trabajo a Zimmermann.

“Yo no me pongo en plan de víctima; al contrario, a mí me han puesto en el rol de villana, como si yo hubiera ‘serruchado’ y quitado el trabajo (a Olenka Zimmerman). A ella la ponen llorando y reclamando su dinero”, expresó.

Como se recuerda, hace un par de semanas Mónica Cabrejos asumió la conducción de este programa luego que la producción decidiera retirar —tras nueve años al mando— a Olenka Zimmermann. Esta última cuestionó la decisión a través de sus redes sociales asegurando que fue su salida fue “irregular”.