Mónica Cabrejos también fue víctima de acoso: "Me decían que me iban a matar"

Mónica Cabrejos en su programa de radio Capital se solidarizó con la periodista Melissa Peschiera luego que un acosador ingresara a su casa el día de su cumpleaños para dejarle un ramo de rosas con un mensaje aterrador.

La conductora radial también contó que vivió momentos escalofriantes cuando iniciaba su carrera artística.

"Yo en algún momento viví una situación similar, cuando estaba muy jovencita y recién empezaba en televisión. Tenía 21 años, imagínense, (ocurrió) hace 22 años", contó Cabrejos.

Mónica Cabrejos contó que el sujeto le mandaba mensajes a su celular, la perseguía y le decía que la iba a matar.

"Fue terrible porque yo recibía mensajes telefónicos en la madrugada que me decían que me iban a matar, que me iban a esperar en el Amauta, en Panamericana, que me iban a meter al carro y me iban a violar después de muerta. El tipo llegó hasta la puerta de mi departamento", sostuvo.



Con toda esa situación, hizo un llamado a las autoridades. "Ya es hora de parar la mano y que las autoridades tomen cartas en el asunto no solamente para reprimir el acoso, sino para prevenir y la única manera es reeducando a los adultos que han considerado que las mujeres somos objetos de su pertenencia", mencionó.



