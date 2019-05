Mónica Cabrejos contó desagradable episodio que tiene a 'Yuca' como protagonista

Son varios los artistas que se han pronunciado luego de la denuncia por tocamientos indebidos formulada por Clara Seminara contra su ex compañero del ' Wasap de JB ' Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', una de ellas fue Mónica Cabrejos .

La conductora radial aprovechó su espacio en radio Capital para contar un incómodo momento que vivió, años atrás, con Espejo cuando compartían labores en el programa 'La Paisana Jacinta'.

"Nos habían dado el almuerzo (...) A mí me había tocado pecho y yo quería pierna. Entonces por molestar, yo decía '¡ay, yo quiero pierna!' y él tenía pierna. Estábamos con Lucy Cabrera y se paró delante mío, se paró delante mío y botó toda la comida a la basura", contó.

Cabrejos dijo, además, que pese a los años que compartieron trabajando juntos, no considera que Espejo sea su amigo pues, según aseguró, es una persona "inestable".

"No es mi enemigo ni mi amigo. Yo, particularmente, no le daría confianza a cara de yuca, porque no me gusta como amigo, puedo darle confianza a una persona que mantiene un temperamento estable", aseveró.

En la misma línea, la comunicadora lamentó que 'Yuca' solo haya recibido una amonestación económica en vez de una suspensión por varios días luego de haber tocado indebidamente a Seminara. Sin embargo, defendió a su amigo Jorge Benavides, quien asegura la defendió durante una situación de acoso sexual que vivió años atrás.

"Yo considero a Jorge un amigo personal, después de tantos años de conocerlo. Son 25 años que nos conocemos y una de las razones por la cual respeto a Jorge es porque fue la primera persona que me defendió sin conocerme, sin que sea famosa, cuando recién había llegado; justamente de una caso de acoso sexual", explicó.