Karen Schwarz aprovechó un espacio en su programa ‘Mujeres al mando’ para denunciar que Rodrigo González habría cometido un exceso al publicar en sus redes sociales un video en donde aparece la hija de la exmodelo.

“Con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor de edad, es mi hija. Métete conmigo, a mí no me importa. Si a ti te hace feliz, sigue haciéndolo, pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir y lo digo con nombre y apellido, Rodrigo González”, expresó Schwarz.

Tras este hecho, los compañeros de la conductora de Latina no dudaron en mostrarle su apoyo. Una de ellas fue Mónica Cabrejos, quien no se calló nada y arremetió contra ‘Peluchín’.

Inicialmente Cabrejos dijo que, tras conversar con Schwarz, quien se encuentra embarazada, conoció lo afectada que se encontraba con el video difundido en Instagram.

“Hay que tener en cuenta que es una mujer gestante, en una gestación avanzada y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacer lo que ha hecho Rodrigo González con su pequeña hija”, dijo indignada.

En la misma línea le dijo a Rodrigo González que había transgredido los derechos de la menor y por ello espera que sea denunciado por la afectación generada.

"Todas las madres y todos los padres tienen derecho a decidir si quieren o no publicar la foto de su menor hija. Yo creo que esta vez te equivocaste y espero que Karen te querelle para que no vuelvas a tocar a su pequeña hija ni a la que viene en camino”, señaló.