Mónica Cabrejos: "Es muy agresivo decirle ‘la otra’ a una mujer"

En medio de los dimes y diretes entre Isabel Acevedo y Janet Barboza, la conductora radial Mónica Cabrejos se pronunció y "cuadró" a la popular 'Rulitos' por decirle "la otra" a la pareja de Christian Dominguez.

Cabrejos salió a defender a Isabel Acevedo pues señala que esa palabra es ofensiva para una mujer.

En entrevista con el diario Trome, Mónica Cabrejos declaró: "No me parece correcto (la declaración de Janet), con toda honestidad. No sé si Karla (Tarazona) es amiga de ella o no. Es muy agresivo decirle ‘la otra’ a una mujer. Me resulta muy ofensivo. No creo que en este momento, en la vida de Christian (Domínguez), ella sea la otra. Son pareja oficial y formal".

No obstante, Mónica aclaró que ambas le caen bien y no tiene nada contra ellas pero sí dijo que la respuesta de ‘Chabelita’ al "ataque" de Janet no fue muy inteligente.

"Decirle ‘la otra’ es bastante agresivo, pero que ‘Chabelita’ haya dicho que no le responde a Janet porque es una ‘señora’, no me parece lo más inteligente", comentó.