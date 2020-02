Luego de las declaraciones que hiciera Yahaira Plasencia respecto hijos de Jefferson Farfán y Melissa Klug en diferentes medios de comunicación, la madre de los pequeños ha decidido sacar las garras y defender a sus retoños.

Evelyn Vela, amiga de Klug, reveló que la empresaria se encuentra incómoda luego de enterarse que Adriano y Jeremy han sido mencionados en más de una oportunidad por la cantante salsera.

Y es que como se recuerda, la intérprete de ‘Cobarde’ lamentó la audiencia de los niños en el estreno de ‘El 10 de la calle’, la película inspirada en la vida de su padre, cuando fue consultada en varios programas de televisión. Incluso mostró sus pretensiones de conocer a los menores.

“Te cuento algo, he hablado con Melissa y ella me ha dicho que esa señorita no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sus hijos y que espere su carta notarial muy pronto (...). Está promocionando, a parte de la película, su videoclip y siempre los menciona a los niños, ellos son menores de edad”, contó Vela.

Melissa Klug piensa demandar a la salsera Yahaira Plasencia. (Video: Latina)

Según explicó la amiga de Klug, la molestia surgió a partir de que existe un acuerdo entre la expareja para no referirse a sus hijos públicamente.

Vela incluso confesó que el mayor de los hijos del futbolista le confesó que había sido víctima de bullying por la relación que existe entre su padre y Plasencia.

“Adriano (el hijo mayor) me contó que le hicieron bullying en el colegio. Unos niños mayores insultaron a su papá y Adriano salió a defenderlo porque es su papá, por eso no quiso ir a ver la película, porque iba a ir la señorita y le tiene un poco de resentimiento".