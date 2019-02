Miss Trujillo sobre fiesta en la que fue drogada junto a 'Poly' Ávila: "Nicola Porcella me invitó" [FOTOS]

De terror. Claudia Meza , Miss Trujillo 2019, denunció que al igual que 'Poly' Ávila, fue drogada en la reunión en Asia en la que participaron varios chicos 'reality' y no solo eso: intentaron abusar de ella.

De acuerdo con la modelo, Nicola Porcella fue quien la invitó a la famosa 'parrillada'. "Me preguntó si quería ir a Asia. Yo me imaginaba que era la playa, no sabía que era un descampado", comentó Claudia Meza.

La joven relató que cuando llegó a la fiesta no conocía a nadie, por lo que le pidió a un amigo que tiene en común con Nicola Porcella, identificado como Alexis, que le presente a los asistentes, sin embargo, este respondió: "Acá te cuidas sola, acá va a haber sexo, alcohol y drogas, así no quieras". Ella de inmediato aclaró que ella no consumía alucinógenos.

"El señor Nicola Porcella, en compañía del señor Bruno Pisano, estaban exigiendo de una en una para que tomen el shot de jagger y no aceptando un no como respuesta. Llegándome a servir un shot. No lo tomo. Tirándolo al gras. Y al percatarse de que no lo tomé el señor Nicola Porcella exigió que tomara otro por no haberme visto tomar el primero", se lee en la declaración que hizo a la Policía.

Meza aseguró que tras quedar inconsciente, el dueño de la vivienda intentó forzarla a tener relaciones sexuales. Este sujeto ha sido identificado por la modelo como Faruk Guillén Giadalah, amigo de Nicola Porcella. Ella dio a conocer que él se encuentra denunciado en la comisaría de Asia por tentativa de violación sexual.

Claudia Meza comentó que llegó a ver a Poly Ávila porque, cuando fue al baño principal, se la encontró y la argentina le dijo: "Nos quieren violar, nos han drogado".