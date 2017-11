Alessandra Bonelli , ex concursante del Miss Perú , se cansó de esperar y denunció nuevamente y de manera pública a su ex entrenador personal de haber abusado de ella.

La modelo ya tiene casi 3 años llevando el caso en contra de Victor Hugo Lurquín Daza, y a pesar de las pruebas, hasta ahora no encuentra respuesta de las autoridades. Por esta razón, se presentó en Espectáculos de Latina y lo contó todo.

Con un documento en mano, la conductora del programa, Jazmin Pinedo le dijo a Bonelli: “Tenemos las pruebas de ADN, que han llegado hace un mes. Esto es lo que comprueba que dentro de tu ropa interior, se encontró el ADN de esta persona”.

La joven confirmó este hecho y Ernesto Jiménez, indignado por este hecho, aprovechó para decir: “Ya entendemos porqué muchas mujeres desisten a medio camino. ¿Por qué tiene que demorar dos años y medio, y que todo siga igual?”

Tras otros comentarios de los panelistas del programa, reprochando el accionar del sujeto, Bonelli finalmente habló de lo que viene viviendo debido al hombre que la violentó.

“En estos momentos él sigue entrenando. Él podría estar en este momento haciendo lo mismo. Tiene una denuncia de una chica que también salió en otro reportaje. Ella lo denunció y cuando salió mi caso, ella volvió a hablar y dijo que Victor Hugo le había hecho lo mismo”, explicó.

“Él se ganó mi confianza porque yo iba a entrenar a su casa, o al parque, y estaba su pareja (Ducelia Echevarria) embarazada, por eso no tenía ningún problema. Cuando yo lo denuncié y salió todo el escándalo, ella me llamó, y me dijo: ¿Por qué estás haciendo esto?”, relató.

Como se recuerda, en uno de los episodios del reality 'La Casa de las Reinas' en Latina, la aspirante al Miss Perú Alessandra Bonelli confesó que fue víctima de violación cuando participaba en 'Esto es Guerra' por parte de quien fuera su entrenador físico personal en ese momento.

Antes de finalizar su intervención en el programa de Latina, la modelo no perdió la oportunidad de agradecer a las autoridades. “La policía me ayudó bastante, yo tengo que agradecerles a los policías de Barranco. Ellos han sido fundamentales para mí. Ha venido un policía a mi casa y me ayudó”, recordó.