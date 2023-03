Stephannie Carhuas Palomino, Miss Perú Callao, estuvo en “Mande Quien Mande” y contó un poco acerca de su vida y cómo inició en el mundo del modelaje. La reina de belleza también reveló que en la calle la confunden con Melissa Paredes.

“Dejé el deporte a los 15 años, me rompí el ligamento cruzado y no pude continuar, por algo suceden las cosas y es ahí, después de mi postoperatorio, conozco todo del mundo del modelaje y es mi pasión. Aparte de mi carrera, amo lo que hago que es el modelaje”, comentó la candidata al Miss Perú.

La modelo de 23 años, quien busca convertirse en la sucesora de Alessia Rovegno, también se refirió a su enorme parecido con la novia de Anthony Aranda, situación que la ha llevado a tener más de una anécdota.

“(¿Si me parezco a Melissa Paredes?) Lo dicen bastante, en realidad he recibido un montón de comentarios (¿y si me confunden?) Sí, me ha pasado. No somos hermanas”, señaló.

Pancho Rodríguez grita su amor por Nathaly Terrores

Nathaly Terrones, otra de las candidatas al Miss Perú 2023, también visitó el set de “Mande quien Mande” y su pareja Pancho Rodríguez aprovechó para resaltar el talento de la modelo.

Tras enviarle un cariñoso saludo, el chico reality destacó no solo la belleza física, sino el buen corazón así como las cualidades humanas de su enamorada.

