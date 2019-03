Miss Perú 2019: Yoko Chong se disculpó con Jessica Newton y anunció su retiro de los certámenes de belleza

Yoko Chong, Miss Ucayali y segunda finalista del Miss Perú 2019 , perdió su corona –al igual que Anyella Grados– al verse involucrada en el escándalo que remeció la Organización Miss Perú, que dirige Jessica Newton, la semana pasada, tras haber sido grabada en una discoteca, a la que acudió sin autorización.

Luego de esperar algunos días para que ‘las aguas se calmen’, Yoko Chong utilizó su cuenta de Instagram para emitir un extenso pronunciamiento, en el cual explica que los últimos días se sintió “conmovida y afectada debido a los videos y audios filtrados” y que por ello decidió guardar silencio.

“Tuve que alejarme para poder trata de comprender las consecuencias que algunas acciones conllevas, tanto para mí como para mi entorno al equivocarme y fallar a todo lo que he ido construyendo desde antes de ser nombrada finalista del certamen Miss Perú”, indicó.

En su mensaje, Yoko Chong ofreció disculpas a todos los que la apoyaron. “En primer lugar a mis padres y hermano que, sin ser ellos partícipes de este error, también resultaron enormemente afectados y una vez más, me demostraron su amor y comprensión. Cada vez que quería flaquear me brindaron su fortaleza. Los amo”, precisó.

Como era de esperarse, Yoko Chong no podía dejar de disculparse con Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, por ser “la persona que me dio la oportunidad y la que me ayudó a hacer que mi sueño se volviera aún más grande”.

A la vez, lamentó no poder participar en el Miss Supranational 2019. “Hubiera deseado poder llegar a decir PERÚ en esa competencia y darlo todo por traer la corona (…) En vista de mis malas acciones, y de las cuales no me justifico, no podré cumplir este deseo”, dijo.

Sobre los audios, en los que se le escucha coordinando con alguien del equipo del Miss Perú qué dirán a los medios si salen imágenes suyas, Yoko Chong indicó: “Creo que han tergiversado la información, dando a entender todo de una manera distinta y exagerada”.

“Tanto en los videos como en los audios, mi intención nunca fue decir una mentira, pero sí quería mantener de manera limpia la exposición de mis compañeras, la organización y mi país en el ámbito de la belleza a nivel internacional, al portar yo una banda. Mi intención no era desprestigiar de esta forma a la organización Miss Perú”, justificó.

Finalmente, Yoko Chong agradeció a todos aquellos que le han brindado su apoyo y precisó que “no cambiaría esta experiencia por nada porque me ha hecho crecer mucho como persona” y anunció que “por decisión propia” se retirará de los certámenes de belleza.

“Quisiera despedirme diciendo que soy humana, que no soy perfecta y todos cometemos errores. Y es también de humanos saber aceptar estos errores. Mañana será un nuevo día, un nuevo comienzo”, finalizó Yoko Chong su mensaje y agregó que: “Sé que este es el inicio de una bella etapa”.

Por su parte, Jessica Newton felicitó a Yoko Chong por su actitud y aseguró que la seguirá apoyando. “Querida, estoy muy conmovida con tus palabras, dicen mucho de ti. En esta nueva etapa, siempre vas a poder contar conmigo”, escribió junto a una foto de la modelo.