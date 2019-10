La cantante Mirella Paz no se quedó callada y respondió severamente a Magaly Medina, quien se burló de su salida del programa ‘Mujeres al mando’ señalando que “era un cero a la izquierda” y que “solo servía para que pruebe la comida”.

“¿A quién se le ocurriría poner a esta chiquita, cantante, excandidata del Miss Perú, a que conduzca un programa? La chiquita miraba y sonreía, nada más, pobrecita. Solo creo que para lo único que servía era al momento que servían la comida, para que pruebe la comida”, dijo la conductora del espacio de espectáculos.

“CONMIGO NO VA A PODER”

En conversación con Perú 21, la también participante del Miss Perú dijo estar acostumbrada y restó relevancia al comentario emitido por Magaly Medina.

“Sus comentarios no me interesan. Lo que menos me importa es si habló mal. Estoy acostumbrada a muchísimas críticas. He pasado bullying, he pasado por un psicólogo, he pasado por tantas cosas como para que una señora venga a querer hacerme sentir mal. Jamás. Conmigo no va a poder, conmigo perdió”, dijo Mirella Paz.

Asimismo, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a quienes, como ella, han sido víctimas de burlas y críticas a raíz de su peso.

“No le den la oportunidad a que existan personas como esta señora [Magaly Medina] que se dedican a criticar. Nunca miren al piso, siempre para adelante. Olviden el ruido y concéntrense en la música. Nunca hagan caso a los comentarios de gente ignorante”.

Mirella Paz también reveló el motivo de su salida de ‘Mujeres al Mando’. La joven cantante dijo que decidió darle prioridad a su faceta de cantante, a la que se dedicará de lleno. No obstante, señaló que se va feliz y muy agradecida con la oportunidad que le dieron en el espacio matutino de Latina.

“Yo jamás pensé que me iban a dar la oportunidad de ser conductora de tv, y creo que no lo hice mal. Tenía cinco meses recién. Uno con experiencia aprende. Yo creo que la señora [Magaly Medina] no nació aprendiendo”, dijo.

LA DEFIENDE

Por otro lado, la directora del Miss Perú, Jessica Newton aconsejó a su pupila no centrarse en los comentarios negativos y, en su lugar, prestar atención únicamente a su carrera profesional. “Mirella es bella ha sido bella siempre es una mujer, de luz una mujer a la que yo quiero muchísimo la he visto crecer... Siempre le repito lo mismo: siempre habrá ruido. Siempre habrán personas que comentan en contra de lo que nosotros queremos o creemos. Pero si nos paramos a escucharlos lo único que hacemos es detenernos”, señaló a Perú 21.

Newton también resaltó las cualidades de Paz, a quien señaló como una joven con muchísimo talento. “Creo que tiene una voz privilegiada, tiene mucho ritmo, se maneja muy sobre el escenario. Es algo que la hace totalmente feliz”, señaló.