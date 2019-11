En dimes y diretes. La pelea entre Mirella Paz y Magaly Medina parece no tener fin. La periodista, en la edición de anoche de su programa, respondió a la modelo luego que esta la llamara “vieja payasa” entre otros fuertes calificativos.

De acuerdo a la conductora de televisión, a la joven se le salió el “barrunto” y se presentó como una mujer “vulgar".

“Se le salió todo. Ella que no mataba una mosca y a penas decía dos palabras porque no tiene vocabulario. Qué penita, bien hicieron en deshacerse de ella en ese programa (‘Mujeres al mando’)”, precisó.

Mirella Paz señaló que no estaba al tanto de las críticas de Magaly porque no ve televisión y prefiere ver Neflix.

Ante esto, la presentadora dio un ácido consejo a la exparticipante del Miss Perú, a quien calificó como “un mueble más” de la escenografía de ‘Mujeres al Mando’, programa que condujo durante pocos días.

“Por eso te botaron de la tele. Cuando estás en la televisión, tienes que ver televisión. Aunque no te guste, porque es tu chamba. Tienes que ver, de lo contrario no aprendes y no sabes nada. Ahora entendemos porque siempre estaba perdida y no tenía nada que aportar, tanto que era un mueble más de la escenografía. Dice que no me conoce, debe ser la única que no me conoce”, indicó.