Hace exactamente un mes, Angie Jibaja reveló en televisión que se encontraba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues necesitaba un trasplante de pulmón por la fibrosis pulmonar que padece desde hace algún tiempo.

Días antes, Angie Jibaja había denunciado que fue víctima de una brutal agresión en el rostro de parte del empresario Miguel Aquije Chávez, por defender a su pareja llamado 'Brayan'.

Sin embargo, Angie Jibaja ya se recuperó de la golpiza que recibió y está mucho mejor de salud gracias al tratamiento al que se viene sometiendo, y así lo ha demostrado a través de su cuenta en Instagram , donde publicó un video con el que sorprendió a todos sus seguidores.

“Yo no puedo estar con el mismo look siempre… Me aburro y necesito cambiar, cambiar, cambiar, jugar… Amo ser una chica camaleónica y atrevida cuando se trata de cambiar de look y de jugar con uno misma”, aseguró Angie Jibaja en el clip.

Las imágenes están acompañadas del siguiente mensaje: “porque tu puedes cambiar lo que quieras y cuando quieras, la idea es jugar contigo misma y ser feliz. Pronto sorpresas para ustedes chicas hermosas”.

En casi 24 horas, el video publicado por Angie Jibaja cuenta con más de 100,000 reproducciones, un total de 7,800 ‘Me gusta’ y más de 400 comentarios en los que sus seguidores celebran su nueva apariencia.