¡Papá feliz! Mira la divertida foto que publicó Ricardo Morán con uno de sus gemelos

Ricardo Morán vuelve a lucirse orgulloso como papá de los gemelos Catalina y Emiliano, quienes nacieron por inseminación artificial en Estados Unidos. El conocido productor de televisión compartió una fotografía en Instagram en torno a los tiernos y divertidos momentos con los pequeños.

En la fotografía, el jurado de 'Yo Soy' aparece imitando a uno de sus hijos que estaba bostezando. "Tenemos sueño", escribió el también director de teatro como reseña en la fotografía que tiene más de 55 mil likes a solo trece horas de su publicación en la red social.

"Hermosos", "La mejor bendición de la vida", "La pregunta es ¿cómo es la vida de papá, se puede dormir", "Muy parecido a ti", "Qué ternura", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Morán Vargas.

Desde que el hombre de televisión, de 45 años, se hizo papá no ha dejado de publicar fotografías junto a sus herederos y de decir que por estos días no duerme debido al esfuerzo que implica ser papá de dos niños a la vez. Sin embargo, no está solo en la crianza de los pequeños; su mamá lo ayuda en la feliz misión.

A fines de abril, el guionista y escritor sorprendió a las redes sociales anunciando una noticia por la que había esperado 12 años: se había convertido en papá y el proceso había tomado 2 años.

"Es el día más feliz de mi vida. Esperé doce años planeando este momento y el proceso concreto tardó dos años. Tengo que dar las gracias a mi maravillosa familia que me acompañó desde el principio y a mis grandes amigos que me ayudaron y guardaron el secreto estos años (ustedes saben quienes son). Muchas gracias de mi familia para las de ustedes", manifestó en ese momento.

