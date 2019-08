Ministerio de la Mujer se pronuncia luego que Tony Rosado dijo haber violado a su mujer

Es un delito. Las polémicas declaraciones que hizo el cantante Tony Rosado durante un concierto en Los Olivos en las que confesaba haber violado a su pareja trajeron una inmediata respuesta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Mediante una publicación de Twitter, esta cartera ministerial señaló que la afirmación de una violación aún en la esfera del matrimonio sigue siendo un delito e instó al Ministerio Público a actuar de oficio.

⚠️ La violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. Si alguien lo confiesa públicamente, la fiscalía debe actuar de oficio. ¡Cuando una mujer dice NO, es NO!



¡Con la integridad de las mujeres no se juega! #NoMásViolencia — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) August 10, 2019

Hace unos días el cumbiambero intentó responder a Magaly Medina por las críticas que realizó en su contra, pero al hacerlo hizo el desafortunado comentario.

“Hay una señora que salió en televisión (Magaly Medina) a decirme que soy un delincuente, ¿Yo a quién he matado?, ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, comentó Tony Rosado durante una pausa en su concierto.