Millonario libanés Fidelio Cavalli confirma su llegada a Perú con estos tiernos mensajes para Sheyla Rojas

No se olvidan. Sheyla Rojas y el empresario libanés Fidelio Cavalli podrán estar a kilómetros de distancia pero el sentimiento entre ellos parece estar intacto, razón por la que no dejan de comunicarse.

El polémico millonario, investigado por la prensa internacional por estar presuntamente vinculado al tráfico de cocaína, comentó recientemente una de las fotografías de la modelo en Instagram, y aseguró que pronto estaría en nuestro país.

"See you soon" (Te veo pronto), escribió el empresario, quien recibió rápidamente una respuesta de la conductora de televisión. "Estoy emocionada, me haces muy feliz", fueron las palabras de Sheyla Rojas.

Fidelio Cavalli y Sheyla Rojas no dejan de comentarse sus fotografías en las redes sociales. Recientemente, la exchica reality publicó una imagen donde posa para varias marcas de ropa y Fidelio le comenta un corazón.

De esta forma, el libanés confirmó que pronto llegará a Lima, un rumor que surgió luego que la pareja se separó tras pasar una temporada juntos en Europa.

"Deseo que hoy encuentres en tu camino personas que te inspiren. Esas que sacan lo mejor de ti, esas que tienen el alma tan bonita y tan llena de luz que te recuerdan lo lindo que es vivir", se lee en la descripción de la foto.