Milett Figueroa envió un reflexivo mensaje sobre el amor a través de sus redes sociales. La modelo peruana manifestó que ahora se toma el tiempo para conocer a la persona de su interés y que por sobre todo tiene cautela en la correspondencia amorosa.

“El amor está en todas partes y no se puede ocultar. Ahora estoy soltera. Siempre trato de ir con calma y conocer bien a las personas porque no todo el mundo se acerca con buenas intenciones. Hay que tener cuidado, no con el amor sino a quién le abres tu corazón”, contó Figueroa.

Recordemos que Figueroa Valcárcel protagonizó un sonado romance con el bailarín Patricio ‘Pato’ Quiñones, a quien conoció cuando ambos participaban en el reality ‘El gran show’.

Desde su rompimiento con el bailarín, no se ha visto a la figura volver a estar involucrada sentimentalmente con otra persona.

DEDICADA AL ARTE

Al parecer, Milett Figueroa optó por dedicarse a su incipiente carrera como actriz participando en la teleserie ‘Al fondo hay sitio’ y en la obra teatral ‘Pantaleón y las visitadoras’.

Tampoco descartó, más adelante, lanzarse como cantante. "¿Si me lanzaría como cantante urbana? Me gustan mucho las baladas y el pop urbano. El musical ‘Pantaleón’ hizo que me diera cuenta de que me gustaba mucho cantar frente al público”, expresó en su momento.

