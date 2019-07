Milett Figueroa: "Hace seis años era la época que armaba vasitos, ahora estoy actuando"

Milett Figueroa se abre paso en las tablas con su nueva faceta como actriz, demostrando sus dotes en el canto, el baile y la actuación, al ser protagonista del musical 'Pantaleón y las visitadoras'.

​Lejos de los realitys de competencia en los que participó alguna vez, ahora desarrolla su talento como actriz al interpretar al personaje de la 'Brasileña', una atrevida mujer que conquista el corazón del 'capitán Pantaleón', interpretado por el actor Emanuel Soriano.

Milett reveló que ha recibido buenas críticas sobre su personaje: "La gente se queda sorprendida cuando termina la obra. 'Se nota la felicidad que te embarga cuando entras a escena', me dicen. Ni yo misma sabía que podía entrar a un registro vocal tan alto empezando una canción. Ha sido un reto bastante grande para mí".

Pero la naciente actriz revela que no fue fácil y que la clave radica en ponerle "corazón" a cada interpretación que realiza frente a miles de personas y con la presión que ello implica.

"No es fácil pararte en un teatro donde hay mil personas, tener esa presión y hacerlo a la perfección, además de disfrutar el momento. Pantaleón y las visitadores es una obra pensada desde hace dos años por la empresa Los Productores, no era algo improvisado y todos los involucrados pusieron su corazón", comentó en una entrevista para El Popular.

FIRME EN SU NUEVA CARRERA



En este punto de su vida, ella reflexiona sobre el trabajo que está haciendo y responde a sus críticos con firmeza. "Nadie sabe que el casting que yo hice lo pasaron gente muy talentosa que no puedo decir nombres, de repente fue mi momento, pero también tuve que arriesgarme a romper esquemas y salirme de mi zona de confort", reveló.

"Ahora grandes empresas como Los Productores confían en mí, como en su momento Telefe. También hice cine, series y muchas cosas. Nunca me eligieron a dedo, en todas pasé casting. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo y si estoy en la obra es porque me lo gané", agregó.

ADIÓS A LOS REALITYS



La nueva Milett Figueroa ya no ve programas de farándula. Ella no olvida su pasado como chica reality, pero no se arrepiente de haber dejado ese tema atrás. Ahora considera que todas fueron simplemente etapas en su vida.

"Para qué ver cosas que no alimentan mi alma ni mi corazón. Hace seis años era la época que armaba vasitos, empecé siendo modelo, luego vinieron los realiys y ahora estoy actuando", comenta.

"No me arrepiento porque todo han sido etapas, todo lo que tengo ahorita me ha costado mucho esfuerzo. Y no todo lo conseguí por estar en un reality, justamente por los prejuicios, los productores decían esta chica no", agrega.

Ahora quiere contar historias a través de sus personajes y parece que el camino, aunque difícil, se le abre con esfuerzo y trabajo.