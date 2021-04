Milett Figueroa se cansó de los ataques en su contra y salió al frente para responder con todo a Bertha Cabrera, expareja de César Acuña Jr., quién dejo entrever que la modelo se habría estado hospedando en el departamento del hijo de César Acuña en Miami, Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y participante de “El artista del año” se pronunció tras las recientes declaraciones de Cabrera al programa “Magaly TV: La Firme” con un extenso y contundente mensaje con el que busca poner fin a cualquier tipo de especulación sobre el tema.

“Con respecto a lo que salió hoy en un programa de espectáculos. Voy a aclarar algo y va a ser la primera y la última vez, me basta con que yo sepa que no le hago daño a NADIE y menos podría ser la amante de nadie”, indicó inicialmente en su mensaje Milett Figueroa.

“Yo puedo tener los amigos que yo quiera, soy una persona SOLTERA y por lo tanto no tendría que dar explicaciones. Si ahora lo hago es porque todo tiene un límite, y realmente cansa que quieran ensuciar mi nombre en cada proyecto nuevo en el que estoy”, agregó.

“Sé mejor que nadie lo que valgo y me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado gracias a mi trabajo, oportunidades que no me las regalaron. He salido adelante a pesar de tanto daño que intentan hacerme, eso sí habla de quienes son ustedes”, manifestó la modelo.

Además, no dudó en precisar que “el que me conoce sabe perfectamente cómo soy y a que me dedico y si elegí el camino más difícil es porque sé que con esfuerzo todo se logra, eso sí, sin pasar por encima de nadie”.

Para finalizar, expresó: “Mi corazón es lo más transparente que puede existir dentro de tanto ser oscuro que hay en este mundo. Pero como dicen por ahí, ustedes no están listos para esta conversación. ¿Qué más les puedo decir? Sean felices”.

