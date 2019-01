Milett Figueroa le da la bienvenida al 2019 con esta atrevida foto en Instagram

Milett Figueroa (26) es una de las mujeres peruanas que tiene más seguidores en Instagram. La modelo sabe muy bien que sus fanáticos están pendientes de todas sus actividades y decidió regalarles una fotografía para iniciar el 2019.

"Hola 2019", escribió Milett Figueroa en su cuenta personal de Instagram. En imágenes se puede apreciar a la modelo con un bikini dorado que hace resaltar su esbelta figura.

La publicación de Milett Figueroa tiene más de 25 mil likes y comentarios como "Eres muy bella", "Es la mejor forma de iniciar el 2019", "Tan hermosa. Feliz Año" y "Eres la modelo más hermosa".

Milett Figueroa tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram que siempre están pendientes de todo lo que hace. La modelo usa su red social para poder estar mucho más cerca de todos sus fanáticos y poder interactuar con ellos.

Como se recuerda, Milett Figueroa se despidió de su personaje de Ninfa y del programa "De vuelta al barrio" hace unos días. La modelo manifestó que se encuentra muy agradecido por la oportunidad y de poder trabajar con tan buenos actores.

"Ayer fue mi última escena en 'De vuelta al barrio'. No me alcanzó subir todas las fotografías, me despido de mi engreída 'Ninfa'. Tantos momentos lindos que he vivido con este gran grupo de seres humanos que me enseñaron tanto sobre un elemento fundamental, la risa", indicó hace algunos días Milett Figueroa.