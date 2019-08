Milett Figueroa contra 'EVDLV': "Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto"

Indignada. Milett Figueroa tuvo duras palabras contra el programa 'El valor de la verdad'. El spacio televisivo recibió en el sillón rojo a Greg Michel, quien aseguró que la modelo se le insinuó en el tiempo que todavía tenía una relación sentimental con Alexander Geks.

En declaraciones a Trome, la modelo mostró su indignación y manifestó que está cansada que se le mencione "incontables veces" en el programa de Beto Ortiz.

"Señores de ‘El valor de la verdad’, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... Ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas. ¿Hasta cuándo?", dijo.

"Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie", continuó Figueroa, quien recientemente está enfocada en su faceta como actriz en el musical 'Pantaleón y las visitadoras: El musical'.

"No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima por todos los que están involucrados. No les importa nada. ¡Qué asco!", sostuvo.

Milett Figueroa no se equivoca. En 'El valor de la verdad' de Guty Carrera, televisado hace solo dos semanas, también se le preguntó al modelo sobre la relación sentimental que habría tenido con ella.

FUERTES DECLARACIONES

Durante la última edición de 'El valor de la verdad', Greg Michel aseguró que estuvo en coqueteos con varias famosas de la farándula local, entre ellas Flavia Laos, Claudia Ramírez y Milett Figueroa.

El modelo belga reveló que coincidió con Milett Figueroa en una casa de playa y que ella le reclamó por estar saliendo con una mujer que a su parecer, no era "decente". De acuerdo con el modelo, sintió interés por parte de Milett Figueroa, pero no trascendió porque ella había asistido al lugar con su pareja.