En una conexión con sus seguidores en Instagram, Milett Figueroa respondió preguntas en torno a su vida amorosa.

“¿Estás soltera?”, preguntó un cibernauta a la popular ‘Milechi’.

La modelo confirmó que está soltera tras su rompimiento, en 2018, con el bailarín Patricio Quiñones.

Sin embargo, pese a sus decepciones amorosas, Figueroa afirmó que cree en el amor y se trata del sentimiento más “lindo” de este mundo.

“Todavía (creo en el amor), es difícil pero es lo que nos mueve en todo sentido de la palabra. El amor es lo más lindo que hay en el mundo”, señaló la también actriz.

En otro momento, la exchica reality dio consejos de amor a sus fans. En su mensaje, afirmó que el verdadero amor se caracteriza por experimentarse sin ataduras.

“Nadie le pertenece a otro, si en algún momento terminan juntos, será... sino, no es para ti. No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”, manifestó.

Milett