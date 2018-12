Milett Figueroa: “Le voy a dar al público una sorpresita este sábado”

La modelo y actriz nacional Milett Figueroa redondeó un año bastante productivo en el ámbito laboral. No solo logró consolidar a su personaje ‘Ninfa’ en la serie "De vuelta al barrio", sino que también tuvo la oportunidad de desenvolverse en el baile y el canto en El gran show.

Justamente, será este último donde Milett Figueroa volverá a pisar la pista de baile para un show en el que dará al público “una sorpresita”. Además, apoyará una causa social con su participación en el especial “El gran show: América baila”.

“Amo bailar; además, es por un caso social y uno siempre tiene que apoyar. Somos seres humanos y si puedo ayudar haciendo lo que me gusta a una organización social, yo feliz… Le voy a dar al público una sorpresita este sábado”, contó Milett Figueroa a la prensa.

Al reflexionar sobre sus proyectos realizados en el año, Milett Figueroa dijo que el 2018 fue “muy introspectivo y reflexivo” ya que logró prepararse en lo que le gusta y consolidar algunos proyectos.

“Fue un año introspectivo, muy reflexivo, he trabajado mucho en lo que quiero y retiré cargas mentales, culpas, ahora vivo mi presente. Cada año me trae un regalo increíble, este me trajo De vuelta al barrio. Además, ha sido un año de aprendizaje. Me preparé en canto, en danza y en actuación porque son tres cosas que me gustan mucho”, señaló la popular ‘Milechi’.

Sobre las críticas que recibió por su estilo de canto en El artista del año, Milett dijo que en esa época no estaba “emocionalmente bien” y que se equivocó al cantar cuando estaba insegura. “He descubierto que puedo cantar todo tipo de género siempre que las canciones vayan con mi tipo de voz”, precisó.

Por otro lado, al ser consultada por su actual situación sentimental, Milett Figueroa aseguró que está soltera y que no tiene tiempo para nada. Además, pidió que dejen de emparejarla con todos los chicos con los que salga.

“Estoy sola, no tengo tiempo para nada. Soy joven, voy a salir con muchos chicos más, voy a salir a bailar un montón de veces, me van a ver con un montón de amigos y amigas. De verdad, estoy disfrutando mi juventud, tengo 26 años, por favor, no me emparejen jamás con nadie, hasta que realmente me vean con alguien”, puntualizó Milett Figueroa.