Milena Zárate acudió a la Subprefectura distrital de Santiago de Surco en busca de garantías para su vida y la de su mejor hija. La colombiana expresó su preocupación luego de recibir varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas.

“He tenido que pedir garantías porque honestamente esto ya pasó a un nivel muy grave y yo no le debo nada a nadie. Yo no tengo enemigos, no soy millonaria y no tengo propiedades”, dijo a Trome.

La situación ha llevado a Milena Zárate a tomar medidas enérgicas para salvaguardar su integridad y la de su hija. La bailarina dijo que espera que las autoridades resuelvan su problema, pues no puede ir a otro lugar.

“No me puedo quedar quieta porque tengo una niña y no es tan fácil como dice todo el mundo: ‘anda vete por un tiempo’. Yo no puedo dañar la estabilidad de mi hija y porque yo tengo compromisos acá. Tengo cosas que cumplir, tengo trabajo y mi hija tiene su vida aquí (en Lima)” , agregó.

La expareja de Edwin Sierra compartió detalles sobre las amenazas que ha estado recibiendo y mencionó que sospecha de Greissy Ortega, su expareja, y de su actual esposo, Ítalo Villaseca. La bailarina ha manifestado que estas sospechas surgen a raíz de conflictos pasados.

“Desde un inicio que lancé esto, yo dije que efectivamente tenía que ver con ellos (por Greissy Ortega e Ítalo Villaseca), pero lamentablemente estamos ante los ojos de una persona que miente descaradamente” , dijo.





VIDEO RECOMENDADO