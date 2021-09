Milena Zárate no se guardó nada y arremetió contra Santi Lesmes por los duros comentarios que tuvo sobre su presentación en la última gala de “Reinas del Show”, en la que obtuvo uno de los puntajes más bajos.

La colombiana visitó la mañana de este miércoles el set de “América Hoy” para hablar sobre las polémicas ocurridas en la última edición del reality, donde también protagonizó un cruce de palabras con Melissa Paredes.

En ese sentido, dejó en evidencia su disgusto con el español, a quien le exigió respeto y hasta lo calificó de misógino. “El tema de Santi me molestó porque es una persona que siempre le está faltando el respeto a las mujeres”, dijo inicialmente.

“Decir que yo estoy en esa pista ‘por mi boca’ me parece una humillación completa porque yo llegué a esta temporada, y a la anterior, por mi trabajo”, manifestó bastante molesta la expareja de Edwin Sierra.

Pero eso no fue todo, ya que Milena Zárate se dirigió directamente a Santi Lesmes para preguntarle: “A mí me encantaría saber ¿usted por qué es conocido en este país? Porque hasta ahorita no conocemos que usted haya saltado a los titulares por una obra o por un musical que haya hecho. No, está ahí (en ‘Reinas del Show’) por la lengua viperina que tiene”.

Milena Zárate se presentó en el programa "américa hoy", tras la última gala de Reinas del Show, y destruyó a Santi Lesmes por sus comentarios y el puntaje que le dio debido a su presentación. (Fuente: América TV)

