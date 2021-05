La modelo colombiana Milena Zárate reveló que su relación con Augusto Barrera continúa tras haber aclarado las imágenes que presentó el programa “Amor y Fuego”, donde se ve al futbolista en una cena al lado de la cantante Thamara Gómez.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la modelo colombiana aclaró que ha conversado con su pareja, y que él le explicó que se reunió con la cantante de “Puro Sentimiento” por cuestiones laborales.

“Sí. Pudimos conversar, me mostró todo (conversaciones en el celular) y ya aclaramos las cosas”, manifestó la modelo Milena Zárate, dejando en claro que su relación con el futbolista está bien.

“Él me había estado llamando (el día que lo ampayaron), pero no le contesté porque estaba ensayando para ‘El artista del año’. No me imaginé que era para contarme, no le devolví la llamada porque también estaba molesta. En estos días le llegará una mercadería de China y le estaba diciendo a ella (Thamara) para que sea parte de la imagen”, añadió.

Asimismo, Milena Zárate aclaró que durante la conversación con su pareja le dejó en claro que debe avisarle antes de ser sorprendida en vivo con imágenes que no le hacen bien a la relación.

“Obviamente. Ya le dije: ‘Si ocurre al revés, ¿qué pasaría? ¿Cómo te pondrías si te llevan a un programa y pasan imágenes mías?’. Él más que nadie sabe el genio que tengo y lo desconfiada que soy. Confío en él porque nunca me ha dado motivos para desconfiar, pero eso me sacó de cuadro (las imágenes) porque nunca había pasado”, precisó.

